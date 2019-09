Ranking do ciúme: descubra qual signo é o mais ciumento!

Há quem diga que quem ama cuida. Para alguns, o ciúme é a prova de que você realmente se importa com seu par. Porém, como tudo na vida, nada em excesso faz bem. Confira a seguir e descubra como cada signo se comporta quando fica com a pulga atrás da orelha:

1º Touro: Sente ciúme até da própria sombra. E, mesmo que a pessoa amada não dê motivos, briga e discute por horas e quer saber tudo que ela faz.

2º Escorpião: É uma pessoa intensa e fiel. Se perceber alguma ameaça, passa a vigiar os passos do seu amor, tem crises de ciúme e pode até se vingar.

3º Câncer: É uma pessoa sensível e que precisa de declarações de amor, por isso, quando o parceiro é do tipo extrovertido e cheio de amigos, o ciúme bate forte.

4º Peixes: É muito emotivo e do tipo que fantasia as coisas. Basta seu amor parecer distante que já começa a sofrer com a suspeita de uma traição. Aí, briga feio.

5º Leão: Costuma confiar no par e ser fiel, mas, se desconfiar de alguma coisa ou a pessoa amada der mancada, vira uma fera e nunca esquece a traição.

6º Áries: Sua personalidade impulsiva costuma acabar fácil com sua paciência. Daí, pra ter uma crise de ciúme não é difícil. É melhor se acalmar para conversar.

7º Capricórnio: Não admite infidelidade ou atitudes muito ousadas da pessoa amada, mas não faz o estilo deste signo discutir em público por possessividade.

8º Virgem: É discreto no ciúme e sincero quando não gosta de alguma atitude de quem ama. Até o par conquistar a sua confiança, arma-se contra a traição.

9º Libra: É um signo sensato e valoriza a harmonia na relação. Ele tenta resolver qualquer ciúme com uma boa conversa antes que uma briga possa começar.

10º Gêmeos: Cenas de ciúme e escândalos não fazem parte da personalidade deste signo, que preza pela liberdade, mesmo sendo um pouco inconstante.

11º Sagitário: Não é uma pessoa que pega no pé, afinal, acredita que cada um deve ser responsável pelas suas ações. Mas, se é traído, parte para outra.

12º Aquário: Sem cobranças ou brigas, é assim que deve ser um relacionamento para esse signo. Mas, se algo o incomoda, tem uma conversa sincera com o par.