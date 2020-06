No boletim atualizado às 09h29 deste sábado (20), a Secretaria de Saúde de Ramilândia incluiu mais cinco casos positivos de covid-19, totalizando 18 confirmações desde o início da pandemia.

Dos casos confirmados, dez são do sexo feminino e oito do sexo masculino, com faixas etárias que variam de 15 a 69 anos de idade. Desse total, dois pacientes já receberam alta por cura. Neste sábado, o número de casos suspeitos é 23.