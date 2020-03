Rali do Ceará completa 30 anos

As competições de rali do Ceará estão completando 30 anos. O Campeonato Cearense de Rali deste ano inicia a jornada de aventuras sobre trilhas no próximo sábado com a realização da primeira etapa da competição com largada às 8h do Centro das Tapioqueiras do Ceará, em Fortaleza. Da capital cearense, os competidores vão percorrer 190 quilômetros e terão de superar lama, areia e muita piçarra, passando pelos municípios de Aquiraz, Pindoretama e Beberibe. A chegada está prevista a partir das 14h no bar e restaurante Chico do Caranguejo Premium.

