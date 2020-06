Rafael Suzuki e Fórmula 1

Rafael Suzuki aguarda com grande ansiedade o retorno das provas da Stock Car. Em sua sétima temporada consecutiva na Stock Car, ele dará um passo esportivo importante, ao se juntar com a equipe Full Time Sports, uma das principais do grid. A equipe foi Campeã em 2014 com Rubens Barrichello, e, além do ex-F1, conta também com Nelsinho Piquet e o argentino Matías Rossi, e será a equipe oficial da Toyota Gazoo Racing – na estreia da montadora japonesa no campeonato, que passa a ser multimarcas. Além disso, Suzuki ganha um reforço de peso para o campeonato, com a entrada da Daikin. A multinacional japonesa, líder mundial no segmento de ar-condicionado, fará sua estreia nos esportes no Brasil, patrocinando-o nesta temporada.

Fórmula 1

Depois de três meses sem qualquer atividade, a Mercedes foi a primeira equipe a iniciar o trabalho de preparação de seus pilotos para a temporada deste ano. A equipe treinou ontem em Silverstone com o Valtteri Bottas. O finlandês treinou com o W09, carro utilizado na vitoriosa temporada de 2018.