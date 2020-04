Quem manda é o executivo

Em nota publicada semana passada, o Governo do Paraná, em conjunto com a Associação dos Municípios do Paraná, agradeceu as associações comerciais que estão colaborando no enfrentamento ao coronavírus, mas registra que quem determina o que abre e fecha é o Poder Público, numa ação conjunta entre Estado e municípios, respeitando as leis federais.

O governo está aberto ao diálogo com as entidades representativas da sociedade civil organizada. Contudo, reforça que seguirá respeitando as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais. A prioridade no Paraná é a manutenção do isolamento social, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus e proteger o maior número possível de pessoas da covid-19.