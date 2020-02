Quatro danos que promovem perda de proteínas e enfraquecem os fios

Envelhecimento capilar é um termo recente, mas que elucida um processo resultante de diversos danos aos quais o cabelo é submetido. Até o ato de pentear o cabelo já provoca estresse mecânico, segundo a dermatologista Claudia Marçal, de Campinas, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Todos esses danos se conectam ao envelhecimento intrínseco ou natural dos fios e contribuem para que o cabelo fique quebradiço, com diâmetro do fio menor, menos denso e espesso, além de: sem brilho, mais fraco, áspero e desidratado”, alerta a dermatologista.

Alguns desses prejuízos são diários. “Os agentes externos danosos são agressivos e convertem os aminoácidos presentes no cabelo em seus respectivos derivados, resultando em uma significativa perda proteica”, destaca, e alerta: “Se, com frequência, efetuarmos secagens, processos químicos, estilização e exposição ao sol, os danos causados não poderão ser reparados naturalmente”.

Coloração e descoloração

Os processos químicos de coloração e descoloração são os tipos mais comuns de danos. A dermatologista argumenta que, quando a paciente pinta o cabelo, há uma perda proteica causada pela oxidação de aminoácidos no fio. “Essa diminuição dos níveis de queratina leva a uma redução da força capilar, além da remoção de pigmentos naturais”, comenta.

Nos processos de coloração permanentes e semipermanentes, ocorre a abertura das escamas da fibra capilar pela ação de amônia e monoetanolamina. Segundo ela, os pigmentos iniciam o processo de oxidação na presença da água oxigenada, sendo direcionados ao interior do córtex capilar. “Quimicamente, o processo de tintura provoca a quebra das pontes de hidrogênio e salinas e isso vai resultar na perda de água e acentuar o comprometimento da resistência, maciez e brilho dos fios”.

O processo de descoloração, no entanto, é o mais agressivo: “A descoloração capilar com uso de Persulfatos [sódio, amônio e potássio] destrói totalmente as ligações de hidrogênio, grande parte das ligações salinas e parcialmente as ligações cisteínicas, resultando em um cabelo extremamente desidratado e fraco. Em processos de descoloração, o tempo e a concentração em volume da água oxigenada são fundamentais para determinar o nível de descoloração e agressão aos fios de cabelo: quanto maior, pior o dano”, alerta.

Escova e pente

O ato de passar a escova nos cabelos, quando não são usados produtos ideais, pode comprometer os fios e causar um dano mecânico. “Pentes de borracha alteram o ponto isoelétrico do cabelo, o que leva a um desgaste da cutícula (parte externa do fio) e consequente exposição do córtex (parte intermediária do fio)”, comenta a médica.

Chapinha e secador

A chapinha e o secador podem ser usados todos os dias, desde que você use um produto termoativo antes de submeter os fios ao aquecimento. Há um risco de dano térmico, como explica a médica: “A exposição da fibra capilar a altas temperaturas leva ao comprometimento da estrutura, o que pode corromper a harmonia da estrutura, além de perda de água. O segredo está em usar defrizantes com proteção térmica e protetores especiais para escovação.”

Sol, cloro e água do mar

Ao ficar muito tempo em exposição solar, os fios passam por um processo oxidativo devido à ação dos raios UV. “A luz solar afeta a cutícula do cabelo e catalisa a degradação das proteínas, além de provocar a oxidação da melanina através de radicais livres e o comprometimento da queratina. Os danos vão de descoloração do cabelo à redução da força dos fios e perda de brilho”, explica Cláudia.

Todas as vezes que o cabelo – que já tem um dano estrutural ou mesmo o cabelo virgem – é submetido à exposição do mar, por conta do sal e do iodo, ou mesmo à areia, ao cloro, ao vento e ao sol, há um dano à estrutura da cutícula, à ceramida do fio, ressalta a médica. “Se essa exposição é frequente, há uma alteração na quantidade de proteínas presentes na haste, muda a coloração presente no cabelo, e há um processo de desproteinização do fio, que sofre com a miniaturização e, com isso, há as fraturas e as microfraturas da haste capilar”.

Como reverter os danos

Para reestruturar os fios, é necessária uma alimentação rica em oligoelementos como zinco, ferro, cálcio e manganês, além da suplementação via oral com silício orgânico biosponível Exsynutriment, Biotina, Cisteína, Cistina e Bio Arct, e também investir em reparação tópica com ativos ricos em proteínas que o cabelo perdeu. Ingredientes como ReparAge, Bio-Restore, Capillisil e Arct Alg são indicados para repor aminoácidos, restaurar a fibra capilar e nutrir o couro cabeludo.