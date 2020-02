Quatro acidentes simultâneos são registrados em Cascavel

Cascavel – Na semana em que duas pessoas morreram em acidentes nas rodovias da região, um homem de 21 anos na BR-163 e outro de 47 na BR-277, quatro acidentes foram registrados ao mesmo tempo no fim da tarde desta sexta-feira (14).

Uma colisão entre dois caminhões, seguida de tombamento, foi registrada próximo ao Viaduto da Carelli, na BR-277. Um homem de 54 anos ficou ferido. Socorristas do Siate prestam atendimento à vítima.

Já na Rua Ágata, no Bairro Santos Dumont, uma pessoa ficou ferida em uma colisão grave entre dois carros. Os socorristas também estão no local.

Já na BR-277, próximo à Expovel, um motociclista teria colidido na mureta de proteção e sido arremessado na pista. A equipe da Ecocataratas, que administra o trecho, faz o atendimento no local e ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Na área rural do Município, na Estrada Chaparral, um carro atingiu uma mureta após perseguição policial. As primeiras informações são de que há uma vítima com ferimentos moderados no local.