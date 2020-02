Grave acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na BR-163

Pedaços de carro espalhados pelo asfalto puderam dar ideia da violência do grave acidente que deixou uma vítima fatal na tarde desta segunda-feira (10) na BR-163 a cerca de 4 quilômetros da BR-277 sentido Cascavel – Lindoeste.

O veículo Gol de cor branca no qual a vítima fatal estava ficou totalmente destruído e foi parar na canaleta entre as duas pistas da rodovia duplicada. O corpo da vítima foi ejetado e ficou metros à frente do carro.

O cinto de segurança estava afivelado, o que indica que a vítima usava o cinto na hora do acidente, mas o banco foi arrancado para fora do veículo no momento da batida.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo seguia no sentido Cascavel a Lindoeste e o caminhão na pista contrária. Como chovia muito no momento do acidente, a possibilidade é de que o veículo tenha aquaplanado e invadido a pista contrária e colidido no rodado do caminhão. A PRF afirma que os dois veículos transitavam em alta velocidade.

O caminhoneiro não se feriu, mas estava abalado com o acidente.

O IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel foi acionado para remoção do corpo.

Veja o vídeo feito logo após o acidente: