Reféns em Toledo: PM explica negociação para liberar vítimas

Uma grande operação policial se desenrolou no final da tarde de ontem (24) em Toledo, no Oeste do Paraná. Um homem de 49 anos, com histórico de violência doméstica e recém-saído da prisão, manteve sua mãe de 70 anos e uma vizinha de 65 anos reféns em sua casa, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade. Veja o vídeo abaixo com a fala de um oficial da PM sobre o caso:

O sequestro teve início por volta das 16h, quando o homem, armado com uma faca, rendeu as vítimas e as trancou dentro da residência. Segundo informações, ele ameaçava atear fogo no local utilizando o gás de cozinha e espalhar álcool pela casa, colocando em risco a vida das reféns e a sua própria.

Diante da situação crítica, equipes da Polícia Militar (PM), Guarda Municipal (GM) e Corpo de Bombeiros foram acionadas e mobilizadas para o local. As ruas do entorno foram bloqueadas para garantir a segurança da população e facilitar o trabalho das equipes de resgate. Os militares utilizaram também uma escada para tentar entrar por outro acesso ao imóvel.

NEGOCIAÇÃO

Negociadores do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Curitiba chegaram ao local por volta das 21h e iniciaram um intenso diálogo com o sequestrador. Após horas de negociação, finalmente, por volta das 21h30, as reféns foram libertadas ilesas.

Rapidamente, os militares adentram ao imóvel e o sequestrador, foi contido com o uso de armamentos não letais e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça.

MOTIVAÇÃO

A motivação do sequestro ainda não foi confirmada. De acordo com a Polícia Militar, o sequestrador possui um histórico de violência doméstica e havia sido preso recentemente. Segundo informações, ele teria sido libertado há pouco tempo. Além disso, o indivíduo também apresenta histórico de uso de medicamentos controlados e entorpecentes.

O trabalho de negociação se estendeu por cerca de seis horas, desde o início do sequestro até a libertação das reféns. Durante esse período, a tensão e a angústia tomavam conta dos familiares das vítimas, que acompanhavam a situação de perto

