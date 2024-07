Polícia Civil incinera 10 toneladas de drogas em Cascavel

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou 10 toneladas de drogas nesta sexta-feira (26) em Cascavel, no Oeste do Estado. Dentre elas, estão maconha, haxixe e cocaína que foram apreendidas no último mês.

Os entorpecentes são oriundos de diversas ações das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal.

A incineração das drogas apreendidas, além de medida obrigatória, é uma relevante fase no ciclo de combate ao poder de financiamento das organizações criminosas e, consequentemente, na repreensão ao crime.

“O grande montante de drogas é resultado de diversas ações qualificadas voltadas à reprimir o tráfico de drogas e crimes conexos”, disse a delegada da PCPR Thais Zanatta.

No início deste mês, por exemplo, em uma operação conjunta com a Polícia Militar, a PCPR apreendeu mais de 1 tonelada de maconha que estava escondida em um caminhão e em um barracão na cidade. O montante também foi eliminado nesta sexta-feira.

A ação foi acompanhada pela autoridade policial e por representantes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população no combate ao tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

