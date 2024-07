Após balada, homem usa trator para "empurrar" carros e gera confusão

Uma confusão que ocorreu no último domingo (14), em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi registrada em vídeo e viralizou nesta semana.

Nas imagens é possível ver o momento em que um homem dirige um trator (retroescavadeira) e arrasta diversos carros após uma vaquejada. Populares tacam pedras e tentam tirar o motorista da cabine.

Em determinado momento, um homem armado efetua disparos para afastar a multidão. Ele também protege o condutor da retroescavadeira.

Segundo informações, o motorista foi preso posteriormente, pois além dos danos causados nos veículos, estaria dirigindo sob a influência de álcool. Para a polícia o condutor afirmou que estaria tentando abrir caminho, pois os carros estariam trancando a passagem de veículos.

Não foi informado se o incidente resultou em pessoas feridas.