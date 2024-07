Polícia prende grupo que vendia drogas por aplicativo em Toledo

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (24), em Toledo resultou na prisão de cinco indivíduos e no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. A Operação desencadeada pela 20ª Subdivisão Policial de Toledo (20ª SDP), contou com o apoio da Polícia Civil de Palotina-PR.

A operação foi denominada como “Papa-léguas”, por conta do codinome de um dos envolvidos. Esse indivíduo era um dos responsáveis pela distribuição de drogas na cidade. Os contatos para a aquisição das drogas eram realizados por meio do WhatsApp e o recebimento dos pagamentos eram feitos via PIX, o que possibilitou a identificação dessa rede que agia no tráfico de drogas.

Ao todo foram expedidos seis mandados de prisão, porém um deles ainda não foi cumprido e a Polícia segue em busca do indivíduo. Os cinco presos já foram ouvidos e seguem presos e à disposição da Justiça, ao menos até o fim do Inquérito Policial, que tem um prazo de 30 dias para a sua conclusão.

A Operação teve início há cerca de dois meses, quando um casal envolvido foi preso no município de Assis Chateaubriand-PR, algo que culminou nas investigações referentes à Operação Papa-léguas. O casal foi preso na época por homicídio e tráfico de drogas e foi solto em seguida, mas na data de hoje, os dois foram presos novamente.

Conforme o delegado-adjunto, Rodrigo Baptista Santos, os grupos envolvidos nesta operação e em outras realizadas recentemente são formados no próprio município e região, mas também possuem influência de outros grupos maiores. “Essa Operação de hoje é referente a um tráfico de drogas mais doméstico, com pessoas daqui e uma distribuição local”, informou o delegado.

Rodrigo Baptista Santos também esclareceu como o grupo agia. “Essa droga vem do Paraguai, a proximidade com a fronteira torna isso mais fácil e eles acabam montando pequenos centros de distribuição, aos quais alguns fazem o trabalho de realizar a distribuição para os microtraficantes, que distribuem diretamente para os usuários e algumas vezes distribuem eles mesmos para os usuários. No caso de hoje especificamente, eles realizavam um delivery de drogas na cidade”, informou.

Todas as prisões foram realizadas em Toledo, mais especificamente em Concórdia do Oeste; Jardim Alto Alegre; Vila Boa Esperança; Jardim Panorama; e Jardim Gisela.

Todos os envolvidos serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na operação de hoje foram apreendidos celulares e com um dos envolvidos uma pequena quantidade de crack.

Fonte: Toledo News.