Emprego: 1.128 vagas esperam candidatos na Agência de Cascavel

A Agência do Trabalhador de Cascavel iniciou a semana com 1.128 vagas de emprego a espera de pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho.

Os interessados devem ir até a agência, localizada na Rua Paraná, nº 3648, no Centro. O atendimento ocorre das 8h às 12h, e das 13h às 17h. O telefone é o (45) 3222-2284.

Confira abaixo a lista com as áreas ofertadas:

Acabador de mármore e granito

Açougueiro

Administrador de marketing

Ajudante de açougueiro (comércio)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de cozinha

Ajudante de eletricista

Ajudante de motorista

Ajudante de pintor à pistola

Alinhador de direção

Almoxarife

Analista ambiental

Analista de infraestrutura

Analista de recursos humanos

Analista tributário (economista)

Armador de estrutura de concreto

Armador de ferragens na construção civil

Armazenista

Assistente de direção de restaurante

Assistente de logística de transporte

Assistente de vendas

Assistente social

Atendente de balcão

Atendente de cafeteria

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de padaria

Atendente de serviço odontológico

Atendente de telemarketing

Atendente do setor de frios e laticínios

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros

Atendente odontológico

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo (Jovem Aprendiz 18 a23 anos)

Auxiliar administrativo (Vaga PcD)

Auxiliar contábil

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de compras

Auxiliar de confecção

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de dentista

Auxiliar de encanador

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de limpeza (Vaga PcD)

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de linha de produção (Jovem Aprendiz 18 a 23 anos)

Auxiliar de linha de produção (Vaga PcD)

Auxiliar de logística

Auxiliar de logistica (Vaga PcD)

Auxiliar de manutenção de edificações

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de produção – na confecção de roupas

Auxiliar de sushiman

Auxiliar de técnico de controle de qualidade

Auxiliar de vidraceiro

Auxiliar operacional de logística

Auxiliar técnico de refrigeração

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas

Balconista de açougue

Barista

Barman

Cabista

Camareira de hotel

Carpinteiro

Caseiro

Ceramista operador de prensa hidráulica

Chapeador metalúrgico

Chefe de serviço de limpeza

Classificador de grãos

Cobrador externo

Comprador

Confeiteiro

Conferente de carga e descarga

Conferente de controle de produção

Consultor de vendas

Contador

Contínuo

Coordenador de bordado

Coordenador executivo

Costureira em geral

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro do serviço doméstico

Cozinheiro industrial

Cronoanalista

Cuidador em saúde

Cumim

Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d)

Editor de imagens

Eletricista de instalações de veículos automotores

Eletricista de manutenção de linhas elétricas

Eletricista de manutenção industrial

Empacotador, a mão

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encarregado de bar e restaurante

Encarregado de estoque

Encarregado de expedição

Encarregado de obras

Encarregado de seção de controle de produção

Encarregado de supermercado

Estoquista

Ferramenteiro

Fiel de depósito

Fiel de depósito

Fiscal de caixa

Fiscal de loja

Fonoaudiólogo geral

Funileiro de veículos (reparação)

Garçom

Gerente de restaurante

Gerente de vendas

Gestor de evento

Impressor flexográfico

Inspetor de alunos de escola privada

Inspetor de qualidade

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança

Instalador de sistemas fotovoltaicos

Jardineiro

Lixador de móveis metálicos

Marceneiro

Marmorista (construção)

Mecânico de auto em geral

Mecânico de automóvel

Mecânico de equipamento pesado

Mecânico de equipamentos industriais

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

Mecânico de motor a diesel

Mecânico de veículos

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

Meia-colher

Merendeiro

Monitor de alunos

Montador de estruturas metálicas

Montador de máquinas (montagem em série)

Montador instalador de acessórios

Montador soldador

Motorista carreteiro

Motorista carreteiro (Vaga PcD)

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk

Motorista de caminhão-guindaste

Motorista de ônibus urbano

Motorista entregador

Motorista operacional de guincho

Oficial de manutenção

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de câmaras frias

Operador de cobrança

Operador de elevador

Operador de empilhadeira

Operador de guindaste móvel

Operador de máquina de dobrar chapas

Operador de máquina de lavar roupas, em geral

Operador de máquinas agrícolas

Operador de máquinas de construção civil e mineração

Operador de máquinas fixas, em geral

Operador de movimentação e armazenamento de carga

Operador de sistema de refrigeração

Operador de telemarketing ativo

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais

Operador de utilidades no tratamento de água e efluentes

Orientador educacional

Padeiro

Pedreiro

Pintor de estruturas metálicas

Pintor industrial

Pizzaiolo

Porteiro

Preparador de sucata e aparas

Professores de cursos livres

Projetista (arquiteto)

Promotor de vendas

Promotor de vendas (Vaga PcD)

Recepcionista atendente

Recepcionista, em geral

Recepcionista secretária

Redator de publicidade

Repositor – em supermercados

Retalhador de carne

Saladeiro

Secretária(o) executiva(o)

Serralheiro

Servente de limpeza

Servente de pedreiro

Servente de pedreiro (Vaga PcD)

Soldador

Supervisor de produção da indústria alimentícia

Supervisor de vendas comercial

Sushiman

Técnico de edificações

Técnico de enfermagem

Técnico de manutenção elétrica

Técnico de manutenção eletrônica

Técnico de suporte de ti

Técnico de vendas

Técnico eletricista

Técnico em eletromecânica

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Técnico em segurança do trabalho

Teleoperador de suporte técnico (telemarketing)

Torneiro cnc

Torneiro mecânico

Trabalhador de preparação de pescados (limpeza)

Trabalhador rural

Tratorista agrícola

Vendedor em domicílio

Vendedor interno

Vendedor interno (Vaga PcD)

Vendedor orçamentista

Vendedor pracista

Vidraceiro

Vigia

Vigilante

Zelador

Zelador de edifício

NO ESTADO

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.995 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.565 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 937 vagas, repositor de mercadorias, com 868, e abatedor, com 766.

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Fonte: AEN