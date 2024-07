Tragédia: avião cai logo após levantar voo e mata 18 pessoas

DIVERSÃO

Vera Cruz se prepara para Festa do Agricultor

No dia 28 de julho, a AAFAVECO (Associação da Agricultura Familiar de Vera Cruz do Oeste) promoverá a tradicional Festa do Agricultor, com destaque para uma extensa programação ao longo do dia. As atividades terão início com uma procissão e a benção dos veículos, conduzidas pelo padre Adelcir Welter, da Paróquia Santa Catarina, seguida pela […]