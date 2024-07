Briga de trânsito quase acaba em tragédia no Paraná

Um descontrole no trânsito por pouco não resultou em uma tragédia no último sábado (20) na PR-423, rodovia que liga Araucária a Campo Largo. Assista o vídeo abaixo:

Imagens registradas por um motorista e divulgadas pela Rádio Plug mostram a fúria de um condutor de um Fiat Tempra que, após realizar uma ultrapassagem perigosa, trancou a passagem de um caminhão e iniciou uma briga que colocou em risco a vida dos envolvidos e dos demais usuários da rodovia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o Tempra ultrapassa o caminhão em alta velocidade e fecha a pista, impedindo a passagem do veículo maior. O motorista do caminhão, tentando seguir seu caminho, é surpreendido pelo condutor do carro, que desce do automóvel e se pendura na porta do caminhão.

A situação se agrava quando o caminhoneiro, tentando se livrar do homem, dá ré, colidindo com o Tempra e causando danos ao veículo. O motorista do caminhão conseguiu seguir viagem, enquanto o Tempra precisou ser guinchado do local.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) está investigando o caso e busca identificar os envolvidos. A Delegacia de Araucária também deve apurar o caso, que poderia ter tido consequências ainda mais graves.

Colaboração: SOT/Rádio Plug