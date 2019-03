Qualidade do sono é tema de ação educativa em Cascavel

Em alusão à Semana Nacional do Sono, acontece no próximo sábado, em Cascavel, uma campanha de conscientização à comunidade sobre a importância do sono para a saúde. O evento será realizado das 9h às 12 h, no Calçadão em frente à Catedral, e contará com a presença da Médica do Sono, Dr. Carolina de Paula Soares, e dos acadêmicos de Medicina da Faculdade Assis Gurgacz (Fag). Na ocasião, a médica irá coordenar pesquisas visando o diagnóstico da qualidade do sono dos cascavelenses, irá distribuir material informativo e repassar orientações sobre higiene e saúde do sono.

Com o slogan “Dormir bem é envelhecer com saúde”, a Semana do Sono é organizada anualmente pela Associação Brasileira do Sono (ABS), Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) e Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS). A campanha tem o reconhecimento da World Sleep Society, pois atinge milhares de pessoas em todo o país, contribuindo para saúde e bem-estar dos brasileiros.

Dia Mundial do Sono

No dia 15 de março é comemorado o Dia Mundial do Sono, um evento anual que visa conscientizar a todas as pessoas, nos mais diferentes continentes, sobre as questões importantes relacionadas ao sono, incluindo medicina, educação, trânsito e aspectos sociais.

No Brasil, a data é lembrada em vários municípios, com ações educativas e sociais.