Qual é o real impacto da Inteligência Artificial na advocacia?

A cada dia, novas tecnologias e ferramentas são desenvolvidas e aplicadas em diversas áreas do mercado de trabalho. São avanços como a Inteligência Artificial (IA), que visam aumentar a produtividade de setor em que são empregadas e otimizar o trabalho dos seres humanos envolvidos naquela profissão. E na advocacia isso não é diferente.

Mas que evoluções e revoluções a Inteligência Artificial trará para a advocacia? Quais as vantagens de empregar esse tipo de tecnologia no dia a dia do escritório? Será que a profissão está em risco?

O foco principal da aplicação da Inteligência Artificial na advocacia é livrar os profissionais de tarefas maçantes e repetitivas, como revisões, análises e pesquisas de documentos, de modo a otimizar seu tempo e deixá-los livres para focar naquilo que realmente importa neste ramo: atender o cliente.

Um curioso estudo feito recentemente mostrou a diferença que o uso da Inteligência Artificial pode fazer no dia a dia dos escritórios. Uma startup de tecnologia jurídica juntou um grupo com 20 advogados experientes de grandes empresas americanas para testar seus conhecimentos e capacidade de análise contra uma máquina de IA. O objetivo era simples: examinar os riscos em cinco contratos de confidencialidade diferentes. Para se ter uma ideia da discrepância de rendimento, o advogado mais veloz demorou 100 vezes mais do que a máquina para analisar os documentos. Sem falar que o grupo conseguiu uma precisão de 85% contra 94% da ferramenta.

Sendo assim, mais do que uma simples forma de ganhar tempo, empregar a Inteligência Artificial é, e vai se tornar cada vez mais, uma importante vantagem competitiva no mercado, uma vez que as empresas podem focar seus esforços na manutenção e construção de relacionamentos com o cliente, oferecendo um serviço de melhor qualidade e, assim, obtendo cada vez melhores resultados.

Quais as tendências na advocacia com a Inteligência Artificial?

1 – Ferramentas de pesquisa jurídica

Um exemplo bacana do uso da Inteligência Artificial na advocacia são as ferramentas inteligentes de pesquisa. Uma delas é o Ross, conhecido como o “primeiro advogado de IA do mundo”. Desenvolvida nos EUA, a ferramenta já vem auxiliando escritórios americanos em suas pesquisas, fornecendo resultados relevantes e juridicamente embasados em relação ao termo buscado.

Funciona da seguinte maneira: o advogado faz uma pergunta ao Ross, que vai interpretá-la e buscar em seu banco de dados referências bibliográficas, de legislação e de outros casos, apresentando uma conclusão e uma resposta. O robô ainda monitora novos processos e notifica quaisquer novidades. E o melhor: quanto mais é utilizada, mais a ferramenta aprende e se torna mais precisa.

2 – Smart apps

Outro exemplo de IA no setor da advocacia são os chamados smart apps jurídicos. Alguns grandes escritórios estrangeiros já contam com ferramentas que tiram as dúvidas de advogados e clientes em relação a determinado assunto de sua especialidade (como recursos humanos, vendas, entre outros) sem qualquer necessidade de interferência humana.

Esses aplicativos conseguem responder a inúmeras questões legais e, assim como o Ross, oferecem respostas baseadas na lei e na regulamentação do setor. Além disso, os resultados ficam arquivados para servirem como base para futuros casos e pesquisas.

O foco da Inteligência Artificial na advocacia é maximizar a produtividade do advogado, deixando os seres humanos focados em tarefas que só nós somos capazes de realizar, como aquelas que envolvem análise crítica, criatividade e competências sociais. A IA e suas soluções não vão tirar o emprego de ninguém. Pelo contrário: elas vão ajudar a nos tornarmos ainda melhores profissionais e a melhorar a gestão dos escritórios de advocacia.

Por tudo isso que vimos, é fundamental estarmos sempre por dentro das novidades na área do Direito, sejam elas tecnológicas ou não. Sempre estão surgindo novas ferramentas e metodologias que podem influenciar positivamente no trabalho do advogado, otimizando nossa atuação e facilitando nossa vida.

Rodrigo Padilha é advogado e mestre em Direito Público