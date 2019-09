Qual é a loteria mais fácil de ganhar?

Está na dúvida em qual loteria apostar? Que tal começar pelas com as maiores probabilidades de ser premiado?! O Loteria Brasil separou as três loterias com as maiores chances entre as nove disponíveis na Caixa Econômica Federal. A sua vez de ser o novo milionário pode estar mais perto do que parece. Usar estratégias e torcer para ser seu dia de sorte podem ajudar a garantir sua conta com milhões.

Além de contar com a probabilidade de ganhar com uma aposta simples, também é necessário verificar as chances de ser premiado com mais jogos. Afinal, quanto mais apostas e dezenas forem jogadas na sua fezinha, mais aumentam suas chances.

Confira o TOP 3 das loterias mais fáceis de ganhar!

3º Lotofácil

Como o próprio nome já diz, a Lotofácil está entre as mais fáceis de ganhar na loteria! Tanto que em 2019 o prêmio principal saiu em incríveis 96% dos concursos que já foram realizados, número bem acima da média dos outros jogos.

Para apostar na Lotofácil é necessário escolher entre 15 a 18 números de 25 dezenas disponíveis. Ganha o prêmio máximo quem acertar as 15 dezenas sorteadas. A probabilidade de ser o sortudo é de 1 em 3.268.760. Mas, quanto mais números apostar, mais suas chances aumentam. Por exemplo, uma aposta de 18 números tem a probabilidade de ganhar de 1 em 4.005.

2º Dia de Sorte

Já a Dia de Sorte está na segunda colocação de loteria mais fácil de ganhar. O jogo é o mais novo entre os nove disponíveis – surgiu em 2018 – e ficou na posição que era da Lotofácil. A probabilidade de ganhar na Dia de Sorte é de 1 em 2.629.575, mas caso você decida apostar em 15 dezenas a sua probabilidade salta para 1 em 408.

Para apostar na Dia de Sorte é necessário selecionar 7 a 15 dezenas de 31 disponíveis, mais o mês da sorte. Ganha quem acertar sete, seis, cinco e quatro números, além do Mês da Sorte sorteado.

1º Loteria Federal

O primeiro lugar fica para a Loteria Federal. Mais antiga de todas, ela teve o seu primeiro sorteio em 1962. A Loteria Federal funciona de maneira diferente das demais, já que para apostar é necessário comprar um bilhete ou uma fração dele para participar. Os prêmios são divididos entre todos os que adquiriram uma fração do bilhete premiado.

A probabilidade de ganhar na Loteria Federal é de 1 em 100.000 nos concursos que acontecem às quartas-feiras e aos sábados, e 1 em 90.000 para a Milionária Federal (que acontece uma vez por mês) e na Especial de Natal.

Mas, caso você queira aumentar ainda mais suas chances de ganhar na loteria, os bolões são uma boa opção para que suas probabilidades multipliquem. Os grupos são feitos por quem entende de loterias, com número elevado de apostas e pagando pouco por isso. No Loteria Brasil é possível visualizar os números jogados antes de apostar e conferir outras informações sobre os grupos! Só precisa selecionar qual é o bolão que você mais se identifica e clicar em “ver jogos”. Além disso, você recebe o comprovante do jogo em sua conta no site.

Como apostar no Loteria Brasil?

Para apostar na sua loteria favorita através do Loteria Brasil é necessário se cadastrar no site, selecionar o bolão desejado e a quantidade de cotas que quer comprar. Depois é só escolher a melhor forma de pagamento entre boleto bancário, cartão de crédito ou transferência bancária.

Algumas das loterias mais fáceis de ganhar estão com prêmios milionários! A Dia de Sorte tem o maior prêmio estimado da história da loteria, serão R$ 3,6 milhões sorteados nesta terça-feira (24). Já a Lotofácil pode pagar R$ 2 milhões e a Loteria Federal pagará R$ 500 mil, nesta quarta-feira (25).

Os jogos podem ser feitos até às 15h (horário de Brasília) no “Faça seu Jogo”, e até às 19h para os bolões do dia. Os sorteios acontecem a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP) ou em um dos pontos onde o Caminhão da Sorte estiver, pelo Brasil.

Fonte: Loteria Brasil