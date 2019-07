Quais países do mundo adotam o dólar como moeda oficial

Dólar americano, dólar canadense, dólar australiano: será que são todos iguais? Se sim, por que têm nomes diferentes? Se você está de viagem marcada ou tem a curiosidade de entender por quais motivos o dólar é tão utilizado ao redor do mundo, e recebe os mais diversos nomes, esse artigo é para você.

Muitos especialistas recomendam que quem vai viajar e não sabe qual moeda levar para o destino tenha em mãos uma pequena quantia em dólar. Certamente ele será aceito no local escolhido. Entretanto, quando nos referimos ao dólar, normalmente estamos falando apenas do dólar americano.

Mas você sabia que existem mais de 20 países que também possuem moedas chamadas de dólar que não são o americano? Vamos conhecer um pouco mais sobre elas.

Origem do dólar

O dólar americano surgiu há mais de 200 anos, em 1776, mesmo ano da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Sua trajetória mostra como, ao longo da história, essa moeda ganhou força até se tornar hegemônico como é atualmente.

Seu surgimento ocorreu por causa da necessidade de financiar a própria independência. Apenas dez anos depois, em 1786, a moeda foi amplamente aceita e seu uso foi difundido em todas as 13 colônias que compunham o território dos Estados Unidos.

Na época, a libra esterlina da Inglaterra- metrópole da América do Norte- era a moeda mais forte e tida como referência no mercado ocidental.

Apenas após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) que o dólar americano se fortaleceu e abriu caminhos para chegar ao patamar que conhecemos atualmente.

A origem da palavra dólar, porém, está bem distante do surgimento da moeda. “Dólar” é derivado da palavra táler, uma moeda que era utilizada na Europa. Por sua vez, “táler” é a redução de Joachimsthaler, nome completo da moeda criada na cidade de Joachimsthal, República Tcheca.

Até chegar aos Estados Unidos, a palavra foi levada pelas mãos dos espanhóis. Eles, que colonizaram parte do território norte-americano atual, chamavam seu peso espanhol de dólar.

Países que usam o dólar americano

Como vimos, existe mais de um tipo de dólar. Entretanto, o dólar americano continua sendo o mais forte dentre todos. Um dos motivos que leva diversos Estados a tomarem essa decisão é a alta aceitabilidade, conversibilidade e confiabilidade do dólar americano.

Por conta disso, existem países que aceitam o dólar americano além da sua moeda local, o que muitas vezes facilita a vida do turista, visto que não é necessário fazer muitas operações de câmbio. Podemos citar os seguintes países que adotam esse regime, além do próprio EUA:

Equador;

Panamá;

El-Salvador;

Zimbábue;

Costa Rica;

Bahamas;

Barbados;

Belize;

Bermudas;

Camboja;

Haiti;

Honduras;

Líbano;

Libéria;

Coreia do Norte;

Palau;

Somália;

Timor-Leste,

Micronésia.

Outros tipos de dólar

Além dos países que fazem uso da moeda americana junto de uma local mais enfraquecida, existem os países que possuem o seu próprio dólar.

Os Estados costumam adotar essa prática como forma de tentar valorizar sua moeda sem passar pelo processo de dolarização. Seguem alguns outros tipos de dólar existentes no mundo.

East Caribbean Dollar

O dólar do Caribe Oriental é utilizado pelos países:

Antígua e Barbuda;

Dominica;

Granada;

Montserrat;

São Cristóvão e Névis;

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas,

Ele vem sendo utilizado desde o ano de 1965 e para cada dólar americano, o EC$ vale 2,70.

Australian dollar

Bastante conhecido, o dólar australiano (AU$) é aceito apenas na Austrália e em Nauru, na Oceania. Criado em 1966 possui uma cotação forte- um dólar americano equivale a 1,35 dólares australianos.

Singapore dollar

Assim como o dólar australiano, o dólar singapuriano também possui uma cotação bem forte comparada à sua versão norte-americana. Cotado a S$ 1,36 para U$ 1, essa moeda surgiu no ano de 1967 e é utilizada apenas no território de Singapura.

Canadian dollar

Apesar de bem forte, o dólar canadense é apenas utilizado pelo Canadá. Criada em 1858, a moeda apresenta uma ótima cotação em relação ao dólar americano. Será que a proximidade territorial faz bem a economia? Se faz, não sabemos, mas a marca de C$ 1,31 para U$ 1 é excelente e traz muitos benefícios ao país.

Cayman Island dollar

Além de ser um paraíso fiscal, as Ilhas Cayman também apresentam sua moeda própria. O dólar das Ilhas Cayman foi criado em 1972 e é valorizado em relação ao dólar americano. Para comprar U$ 1 dólar americano são necessários apenas CI$ 0,83 centavos de dólares das Ilhas Cayman.

Hong Kong dollar

Em comparação com os dólares citados acima, o dólar de Hong Kong apresenta uma característica bem marcante: sua desvalorização. Sua criação e implementação foi realizada no ano de 1863 e o Estado conta com uma cotação espantosa. São necessários, aproximadamente, HK$ 7,85 para comprar apenas U$ 1 dólar americano!

O que deu para perceber é que muita gente busca colocar o nome dólar na moeda em busca de certa valorização e prestígio diante do mercado econômico mundial. Em alguns casos, a estratégia é válida, em outros, nem tanto.