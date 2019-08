Quais os melhores looks de festa para as mulheres plus size?

Uma das maiores preocupações de uma mulher quando vai a uma festa é o que vestir. Modelo, cor, comprimento e tamanho são as características mais importantes na escolha da roupa perfeita

Com as mudanças que vêm acontecendo no mundo da moda, os tamanhos passaram a atender todos os tipos de corpos. Por isso mesmo, uma mulher plus size consegue achar desde um vestido longo de seda até um macacão curto de renda e arrasar no visual.

Hoje vamos falar um pouco mais sobre looks de festas para mulheres que têm o manequim acima do 46, dando dicas do que usar para valorizar cada tipo de beleza. Confira!

Moda Plus Size – o que é

De uma forma geral, plus size refere-se às peças de tamanhos maiores. No caso das mulheres, a partir do manequim 46 já pode ser considerado plus size. Só que essa definição nem sempre é certeira, já que, na prática, quem usa 44 já tem dificuldade para encontrar roupas de marcas tradicionais na sua numeração.

É válido lembrar que plus size não diz respeito ao peso, e sim ao tamanho do manequim da pessoa. Geralmente, são corpos com mais curvas e mais volume que aqueles que desfilam nas passarelas mundo a fora, ou seja estes corpos estão fora dos padrões de beleza atuais.

Por muito tempo, homens e mulheres com tamanhos maiores sofriam com a falta de roupas que lhes coubessem. Quando achavam, normalmente, eram peças sem caimento, que não valorizavam o corpo e, muito menos, a auto-estima dessas pessoas.

A indústria plus size é algo relativamente novo, que, pouco a pouco, tem oferecido peças mais bonitas e no tamanho certo dessas pessoas.

Com que roupa eu vou?

Agora que você já conheceu um pouco mais desse tipo de modelagem, vamos te dar algumas dicas de looks de festa para modelos plus size.

Qual tipo de festa você vai?

O tipo de festa é algo que vai influenciar diretamente na forma como irá se vestir. Isso porque determinados eventos pedem modelos mais formais, enquanto outros te dão uma liberdade maior para ousar no look.

Para facilitar, vamos montar cinco produções em diferentes tipos de festa.

1 – Look para balada

Quer usar os pretinhos (nada) básicos? Que tal apostar em um vestido tubinho de couro? Esse tipo de tecido valoriza qualquer look. Invista nos modelos com decote em V que irão valorizar seu colo, alongando seu pescoço.

Outra opção é usar um macacão curto, o famoso “macaquinho”, com detalhes em renda. Aqui você pode investir em tecidos mais grossinhos para não marcar muito a silhueta, tanto estampados quanto lisos. Um salto plataforma é o calçado que vai valorizar ainda mais essa composição.

2 – Look casamento clássico

O vestido longo é uma peça clássica de qualquer casamento, ainda mais se você for madrinha ou mãe da noiva. O que vai mudar é a parte de cima.

Mais uma vez, vale a pena investir nos decotes em V ou de frente única de manga comprida. Pra quem não curte o longo, os vestidos de comprimento mídi são ideais.

3 – Look casamento descontraído

Casamento descontraído, geralmente, é aquele que acontece numa praia, num sítio ou num lugar aberto, na parte da manhã ou da tarde. A depender do horário e do clima, vale apostar em peças mais leves, como um vestido soltinho com detalhes em renda ou um conjunto de blusa estampada e saia lápis lisa, por exemplo.

Nos pés, scarpins e sandálias de salto fino são sempre ótimas opções.

4 – Look para happy hour

Como o happy hour geralmente é um momento de saída do trabalho, você pode ir trabalhar vestida com o look ou dar um pulinho em casa para depois encontrar a galera.

Se for do trabalho, vá de calça social, body e blazer. Com um scarpin nas cores preto, vermelho ou nude você arrasa em qualquer situação. O legal aqui é que você pode tirar o blazer quando chegar no lugar de encontro com a galera.

Se for sair de casa, você pode diversificar um pouco mais. Uma calça pantalona com uma camisa com um nozinho na frente cai super bem, ainda mais se você investir em acessórios como máxi colares e brincos.

5 – Look para festa de aniversário

Se no happy hour você já tem uma possibilidade enorme de combinações, imagina em um aniversário? Aqui, vale de tudo, desde que seja adequado ao ambiente e, é claro, ao seu estilo.

Camiseta jeans com mini saia de couro, vestidinho floral médio ou longo, macacão, camiseta estampada e short mais larguinho, camisa e saia evasê. As possibilidades devem considerar, antes de mais nada, o seu gosto e conforto ao se vestir.

O mais importante na hora de montar qualquer look é optar por peças que valorizem seu corpo e sejam reflexo do seu estilo. Não é porque seu tamanho é maior, que você não pode usar certos tipos de roupas. A roupa é que deve te servir e não o contrário. Por isso, use, ouse e abuse na hora de se vestir.

