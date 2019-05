Quadras sintéticas da Tancredo Neves serão oficialmente entregues amanhã

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário municipal de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, entregam nesta sexta-feira (31) às 19h, duas quadras de futebol sintético na Avenida Tancredo Neves. As obras fazem parte do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que integram a revitalização da Avenida Tancredo Neves. As duas quadras já estão sendo palco do Torneio Interterritório infantil e infanto-juvenil de futebol e serão oficialmente entregues à comunidade.

Na entrega das quadras, estão programados jogos entre veteranos e atividades de iniciação esportiva para crianças. “A nossa intenção com estas atividades é mostrar para a comunidade que estes são espaços democráticos, onde todos os praticantes de esportes, não importa a idade, são bem-vindos”, disse Bulgarelli.

Ainda de acordo com ele, nos dias 29 e 30 de junho, o Governo Municipal vai lançar o Programa “Viva Tancredo”, com realização de corrida noturna, passeio ciclístico e torneio de futebol sintético, além de serem disponibilizados brinquedos e atividades de lazer para evento para estimular o uso da estrutura da Avenida Tancredo Neves para “boa prática esportiva e lazer”.