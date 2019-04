PTI e CNJ atuam na implementação dos ODS

Foz do Iguaçu – O PTI (Parque Tecnológico Itaipu) e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) estão trabalhando juntos, por meio de um termo de cooperação técnica, para discutir e propor meios de implementação para os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no âmbito do CNJ.

Dentro desse contexto, o foco do CNJ é trazer para o alcance da Justiça brasileira e reforçar o conjunto de metas do ODS 16, dedicado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Um exemplo dessa atuação é a parceria entre o PTI e o Ministério Público do Estado do Paraná no projeto do novo Portal de Transparência para a Gestão Pública. A ideia é padronizar todos os dados socioeconômicos dos municípios em uma plataforma simples, prática e acessível para todo o cidadão. A plataforma já está disponível para as prefeituras e é uma iniciativa inédita no País.

O conjunto de ações que o PTI executa e tem relação com os 17 ODS, é extenso. Mais que isso, o Parque ultrapassa as suas instalações atuando também na disseminação da temática para instituições e prefeituras de toda a região oeste do Paraná por meio de seminários e capacitações em parceria com a Itaipu.