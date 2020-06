Psicólogo orienta sobre se cuidar em tempos de pandemia

Em recentes declarações, a OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que a saúde mental e o bem-estar de sociedades inteiras foram seriamente impactados por esta crise. Estudos e pesquisas emergentes, segundo a OMS, já estão mostrando o impacto global da covid-19 na saúde mental.

A depressão e a ansiedade aparecem como “alicerces” para o desencadeamento dos problemas de saúde da população mundial. Por isso, diante desse quadro, as medidas de isolamento social devem estar acompanhadas de exercícios diários para que o corpo e a mente estejam em sintonia constante com o bem-estar.

“Mesmo que as pessoas reconheçam a relação entre mente e corpo, a nossa sociedade ainda lida com os cuidados em saúde, quase exclusivamente, a partir da perspectiva do corpo, ou seja, o que ainda impera é que o mal estar aceitável (até socialmente), é somente aquele advindo do biológico”, sintetiza o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiano de Souza.

“Nota-se com isso, uma necessidade de que as causas do sofrimento precisam ser quantificáveis ou se tornem mais palpáveis. Pois não há exame de sangue ou radiografia que identifique ansiedades, fobias, tristezas, angústias, etc”, explica.

Cristiano de Souza também enfatizou a importãncia de levar em consideração outras crises de saúde, como por exemplo, H1N1 em 2003, para que medidas preventivas de bem-estar sejam praticadas para o equilíbrio do corpo e da mente.

“É importante entender o que já aconteceu, para podermos tomar medidas o mais rápido possível diante da realidade que estamos enfrentando. E o primeiro passo é conscientizar urgentemente as pessoas que as emoções são parte fundamental da saúde. Quanto menos se fala sobre, maior é a probabilidade de que as pessoas acabem procurando alternativas preventivas e curativas tardiamente, o que é preocupante, pois quanto mais tarde se identifica um problema, maior é chance de cronificação” finalizou o psicólogo.

5 dicas de como manter sua saúde mental durante a pandemia do coronavírus

1 – Use a tecnologia a seu favor

Lembramos que o distanciamento físico é necessário, mas que falar sobre assuntos engraçados e interagir com os seus familiares e amigos é possível pelas redes sociais, telefones e aplicativos.

2 – Cuidado com o excesso de informações

O excesso de informação durante a quarentena pode ser entendido pelo seu organismo como uma sobrecarga de estímulos, o que pode aumentar os níveis de estresse e de ansiedade.

3 – Estabeleça e mantenha uma rotina diária

Muitas pessoas reclamam de suas rotinas, como se a repetição fosse algo chato e entediante. Entretanto, ela pode ser terapêutica, pois permite que você se organize e tenha sensação de controle, que também traz segurança e conforto emocional.

Então, estabeleça e respeite os horários para dormir, acordar e fazer as refeições. O equilíbrio é essencial para cuidar da sua saúde mental.

4 – Cuide bem do seu sono

A manutenção do horário que você dorme e acorda todos os dias, mesmo aos finais de semana e feriados, tem impacto positivo no funcionamento do nosso sono.

5 – Reconecte-se com as pessoas que moram com você

Para que os laços entre você e seus familiares sejam reconectados e vocês possam passar por essa pandemia do novo coronavírus juntos, duas estratégias podem ser úteis: resgate da relação e respeito à privacidade, com equilíbrio entre ambas.