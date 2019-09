Psicodesafio usa tecnologia para ajudar a emagrecer

Uma das dificuldades diárias enfrentadas por grande parte da população brasileira está relacionada à perda de peso. Vários são os fatores que contribuem para isso, e um deles é a nossa saúde mental.

Com anos de experiência no assunto, a psicóloga clínica, especialista em saúde focada em emagrecimento e nutrição emocional e comportamental Daiana Peixé desenvolveu um desafio inédito de emagrecimento.

O “Desafio 30 dias”, surgido em 2015, é uma técnica que visa ensinar e conscientizar através do desenvolvimento da prevenção, auxiliando pessoas que precisam de orientação psicológica tanto para questões emocionais quanto para o processo de emagrecimento.

São 30 dias de informação e técnica sobre a temática escolhida, trabalhando com os seguintes psicodesafios: Stop Ansiedade; Nutrição Emocional; Sua Melhor Versão (emagrecimento); Xô Depressão; Autoestima sempre comigo; e Libertando-se de relações toxicas. “Dessa forma, eu consigo levar a prevenção de doenças ao maior número de pessoas, dentro de um valor que todos podem pagar”, explica.

Online

Esse é um tratamento acessível, que pode ser aplicado online.

A terapeuta usa aplicativos como Telegram e Whatsapp para orientar os pacientes. “A tecnologia ajudou bastante nesse processo, pois, com ela, eu consigo atender um número muito maior de pessoas e em qualquer lugar do mundo. Envio diariamente as orientações e a missão que deve ser entregue até o fim do dia. Nele, eu utilizo ferramentas para levar a informação, a orientação e as técnicas necessárias para que ele possa chegar ao resultado esperado. Caso a temática escolhida seja a do emagrecimento, não é exigido dieta dos participantes. Todo o processo é feito através de orientação, técnicas diárias de visualizações e reprogramação mental, e, principalmente, desenvolvimento de disciplina”, complementa.

Foco

O foco é o desafio, ou seja, a expansão da mentalidade refletindo no comportamento. Para quem desejar, a terapeuta também oferece consultas individuais que são agendadas separadamente.

Rosangela Souza da Silva, 55 anos, participou do desafio em janeiro de 2019 e conta como foi o processo: “Quando comecei o desafio, estava bem acima do meu peso, com 80 quilos. No primeiro mês, tive ótimos resultados, o que me levou a continuar e, em menos de três meses já estava com 58 quilos”, conta.

Como participar

Quem tiver interesse em participar, deve acessar o site www.conecttavitta.com.br para mais informações sobre o desafio. “Criei o psicodesafio para estimular o paciente a sair da zona de conforto e, para minha surpresa, os resultados foram fantásticos, pois antes eles me encontravam uma vez na semana e, agora, eles têm contato diário comigo. Isso fortaleceu nosso vínculo terapêutico. Muitos dos participantes dos psicodesafios, ao fim, tornaram-se pacientes presenciais”, comemora a psicóloga Daiana Peixé.

