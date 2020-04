Provopar recebe doação de mil cestas básicas da rede Beal

Em momentos delicados como do enfrentamento do novo coronavírus (covid-19), a solidariedade é colocada à prova. E em se tratando de empatia com o próximo, Cascavel é mais uma vez referência. O número de cidadãos envolvidos com doações só cresce a cada dia.

E nesta quinta-feira (23), o Município teve mais uma demonstração dessa solidariedade. A rede de supermercados Beal, que atua há mais de 50 anos em Cascavel, doou mil cestas básicas ao Provopar, literalmente um caminhão cheio de alimentos. A entidade, por sua vez, fará a distribuição entre famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para o prefeito Leonaldo Paranhos a doação é a prova clara que Cascavel é uma cidade solidária e tem como prioridade o ser humano. “A rede Beal sempre nos ajudou em outras campanhas, mas este é o momento que mais pessoas estão precisando de ajuda, mas também é o momento que temos mais pessoas querendo ajudar. Então, revela-se através desse ato, a solidariedade que nossa cidade tem”, observa.

A primeira-dama e presidente de honra do Provopar, Fabíola Paranhos, garante que o alimento será muito bem-vindo. “A gente agradece a família Beal. É realmente muito importante, porque o Provopar hoje tem mais de 5,6 mil famílias cadastradas entre todos os serviços. Então, temos que dar suporte e o mínimo de segurança alimentar para essas pessoas”, agradece. O diretor do supermercado, Rubens Beal, entende que o cenário é delicado e por isso a rede se solidarizou com os cascavelenses que estão passando por dificuldade. “A família Beal sempre foi integrada com Cascavel, devemos tudo a essa cidade. Estamos aqui desde 1965 e sempre ajudamos em todas as campanhas. Sabemos que muitas pessoas sentem necessidade de alimentos, que não podem trabalhar, então, sentimos o dever de colaborar e retribuir um pouco o que a cidade fez por nós”, pontua.