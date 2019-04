Prova Paraná: estamos com problemas

Os resultados da primeira edição da Prova Paraná aplicada pela primeira vez este ano com a missão de avaliar o aprendizado dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática confirmam o tamanho do problema da educação pública, especialmente a rede estadual. Os resultados foram divulgados ontem pela Secretaria de Educação sem muito alarde.

Quase 95% dos alunos das escolas municipais e quase 90% das estaduais fizeram as provas.

Embora longe do ideal, o melhor desempenho em língua portuguesa foi dos alunos do 6º ano (fundamental), com média de 71,46%. No geral, a média foi de 60%. Mas alguns aspectos pontuais são mais preocupantes, como reconhecer posicionamentos em um ou mais textos que tratam do mesmo tema (23,35% de acerto na 1ª série do Ensino Médio) e identificar a tese de um texto (média de 33% no terceirão).

E se para ler e interpretar é difícil, fazer contas então é um suplício. No geral, a 1ª e a 3ª série do Ensino Médio tiveram os piores resultados e matemática: a média de acerto dos alunos foi de 28,55% e 29,62%, respectivamente. O Ensino Fundamental foi um pouco (bem pouco) melhor: o 9º ano, por exemplo, teve média de acerto de 39,7% nas questões de matemática.

Há casos de menos de 6% de acertos em questões como representação algébrica de uma função do 1º grau dado com gráfico e de 10,7% de acerto para resolver problemas com porcentagem.

Bom, o objetivo da prova era justamente avaliar o nível do ensino a partir do desempenho dos estudantes. A expectativa agora são as ações a serem adotadas para que esse quadro seja revertido e nossos alunos saiam da escola sabendo o que foram lá aprender.