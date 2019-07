Projeto Saúde Integrativa na Escola leva diversão e conhecimentos para estudantes

Estimular mudanças no estilo de vida, destacar a importância do respeito ao outro e fomentar práticas sustentáveis, são alguns dos objetivos do projeto Saúde Integrativa na Escola, que tem levado diversão e conhecimento aos estudantes do 1º ao 5º ano e Classe Especial da Escola Municipal Olímpio Spricigo, em Santa Terezinha de Itaipu.

O projeto que neste ano teve como tema “Saúde Integrativa na Escola e a Interligação do Homem do Campo”, encerrou a 1º etapa do projeto Agrinho, com premiação dos alunos em três categorias: Redação, Frase e Desenho.

A secretária de Educação, Simara Jorge, participou da premiação e destacou a importância do projeto. “Esse é um projeto que vai além dos muros das escolas. Ficamos muito felizes porque a semente do conhecimento está sendo plantada e multiplicada tanto na escola, quanto no âmbito familiar. É importante destacar que graças ao projeto, temos a oportunidade de representar o município no Concurso Agrinho, que premia as melhores experiências pedagógicas do Estado”.

Nesta 1º fase do projeto, os alunos premiados foram Micheli dos Santos Denis do 5º ano B, pela categoria Redação. David Manoel Gomes Couto do 1º ano B, foi destaque na categoria Desenho e Maria Giovana do 4º ano A, conquistou 1º lugar na categoria Frase com “Saúde Integrativa é nos alimentarmos bem, praticar atividades físicas, nos relacionarmos com os amigos e meio ambiente, cuidando dele”.

A 2º etapa do projeto que terá início em breve, tem como objetivo trabalhar o cultivo de plantas medicinais e temperos na horta orgânica desenvolvida na escola.“O projeto tomou uma proporção inimaginável. Além da teoria, também contamos com as atividades práticas, por meio da horta orgânica desenvolvida e cultivada na escola pelos próprios alunos, que fazem uso das plantas medicinais no preparo de chás, enquanto que os temperos são utilizado no preparo das refeições”, explica a professora Ligiani dos Santos.

O projeto Saúde Integrativa na Escola é uma ação realizada pelo Programa de Educação Ambiental da Itaipu, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.