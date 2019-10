Projeto realiza ações de conscientização sobre a luta contra a violência à mulher

O projeto Combate à Violência Contra a Mulher, dos cursos de Psicologia e Direito do Centro Universitário de Cascavel – Univel, realizou diversas ações no Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, buscando promover a valorização da mulher em nossa comunidade.

Os alunos do projeto, a coordenadora do curso de Psicologia, Caroline Buosi, e a professora Edineia Sicbneihler foram até a Companhia de Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada para falar sobre o assunto com os militares. “Em função dessa comemoração, nós realizamos uma palestra no Exército para soldados, sargentos e comandantes. Falamos sobre as consequências psicológicas e jurídicas da violência contra a mulher e então esclarecemos as dúvidas que eles tinham em relação ao assunto”, explica Caroline.

Um ato de conscientização

Além disso, todos que passaram pelo estacionamento próximo à cantina viram a cena de um crime. A ação, criada em parceria com a Agência Fosbury, tinha como objetivo causar uma reflexão e também conscientizar sobre a importância da denúncia. “Tivemos a intenção de retratar a cena de um crime. Havia algumas frases retratadas que muitas vezes as mulheres escutam no dia a dia e que não compreendem que aquilo é um tipo de violência. Foi um processo de conscientização e análise para que cada um que passasse ali realmente pensasse sobre esse fato”, ressalta Caroline.

Por meio das ações, o objetivo foi estimular o debate sobre o tema e orientar as mulheres a buscar apoio diante de casos de violência e também ajudar alguém que passa por isso.