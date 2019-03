Projeto levará soluções a empresários do oeste

Uma parceria em alinhamento há meses vai levar mais informações, soluções, produtos e serviços a empresários estabelecidos em bairros da região oeste de Cascavel. O Núcleo Territorial Oeste foi apresentado na manhã dessa quinta-feira, na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). Ele será uma versão ampliada do núcleo territorial implantado há mais de dez anos no Bairro Floresta e que atende empresários e empreendedores da região norte da cidade.

O Território Oeste conta com parceria da Acic, da prefeitura, de instituições de ensino superior, do Sistema S e outros. “A finalidade é levar o máximo possível de informações aos empresários dessa região, fazendo com que, a partir desse suporte, tenham condições de agregar conhecimentos capazes de dar novo impulso aos seus negócios”, explica a coordenadora do Programa Empreender, Dulce Ragazzon.

Oeste em números

A região territorial oeste tem 1.279 comércios, 2.975 prestadores de serviços e 321 indústrias, somando 5.299 negócios. A população dos bairros que a formam é de 56,5 mil habitantes.

As sete regiões territoriais juntas (que alcançam todo o perímetro urbano) contam com 7.441 comércios, 17.315 serviços e 1.837 indústrias, totalizando 31.293 negócios. As outras regiões territoriais consideradas no estudo são Centro, Centro-Norte, Centro-Sul, Norte, Sul e Leste.

Estrutura física

Com o lançamento do núcleo, a próxima etapa é somar forças para, gradualmente, implantar uma estrutura física em um dos bairros da região, possivelmente no Bairro Santa Cruz. Isso poderá ocorrer ainda em 2019.

Serão disponibilizadas soluções oferecidas pela Acic, Garantioeste, Fomento Paraná, Sicoob Credicapital, Sebrae, Senac, Sesi, Senai, Fiep, FAG, Univel, Território Cidadão (prefeitura) e também participação de associações de moradores. Estimular o empreendedorismo e levar oportunidades de capacitação também integram o projeto, diz Dulce Ragazzon.