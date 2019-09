“Projeto Horta” envolve crianças em Cafelândia

O Projeto Horta foi desenvolvido pelo Maternal 3A e 3C do CMEI Anna Parcheta Franus em Cafelândia. Depois da preparação dos canteiros e a escolha das mudas, as professoras convidaram os pais dos alunos para juntos fazerem o plantio. “Temos um lugar diferenciado e interativo que incentiva a alimentação saudável”, destaca a professora Micheli Lopes Gross, idealizadora da horta.

Para a diretora do CMEI Anna Franus, Aparecida Lelis, é muito importante ensinar para os alunos na prática. “Eles gostam de participar de todos os processos da horta, e é esse o nosso objetivo, fazer com que eles fiquem curiosos e com vontade de aprender mais sobre o plantio, alimentação saudável e muito mais. Aproveito para parabenizar as professoras pelo lindo projeto”, comenta Aparecida.

Sob a coordenação das educadoras, os alunos visitam o espaço diariamente, regam as mudas e participam de todo desenvolvimento das verduras. A expectativa agora é para iniciar a colheita.