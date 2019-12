Projeto Geração realiza confraternização de fim do ano

Para comemorar mais um ano de atividades do Projeto Geração, o grupo se reuniu para uma confraternização de fim do ano com almoço especial, apresentações artísticas e também o amigo secreto.

Para a coordenadora do Projeto Geração, Ódina Silva, é uma alegria fazer parte de um projeto tão diferenciado. “Para a Univel, é um projeto social muito importante voltado para valorizar as pessoas que estão na melhor idade. É uma alegria poder ver tanta gente feliz aqui hoje, dando risada, se divertindo e participando. Coordenar esse trabalho me faz sentir feliz e realizada. É muito bom estar com eles aprendendo a cada dia”, conta Ódina.

No próximo ano o projeto continua, mudando a vida de cerca de 85 senhores e senhoras com mais 60 anos de idade.

O reitor do Centro Universitário de Cascavel – Univel, Renato Silva, esteve presente e deixou uma mensagem de agradecimento. “Somos muito gratos em poder estar fazendo o bem para as pessoas. Com esse grupo atuando nós vamos continuar produzindo bons frutos para a sociedade”, diz Renato.

Na oportunidade, os participantes do projeto tiveram uma surpresa: eles receberam um Livro de Receitas, composto de receitas especiais feitas por eles mesmos. “Estou nesse grupo há 14 anos, fazemos viagens, passeios, comemoramos o aniversário dos participantes, dividimos alegrias, tristezas e experiências de vida. Me faz muito bem”, conta uma das participantes do Grupo Geração, Ivone Gausmann Stuehler.