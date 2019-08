Projeto de inclusão digital oferece aulas gratuitas sobre redes sociais a adultos e idosos

Aproximadamente 25% dos brasileiros acima de 60 anos já estão conectados, segundo apontou uma pesquisa do IBGE divulgada em 2016. Mas uma grande parcela de adultos e idosos continua excluída da vida digital no País.

A fim de quebrar as barreiras geracionais, a Unopar Cascavel vai oferecer uma série de aulas gratuitas até o dia 27 de agosto para promover a inclusão digital de pessoas acima de 45 anos.

Liderada pelo curso de Ciência da Computação da faculdade, a iniciativa pretende abordar as principais redes sociais, como Instagram, Facebook e WhatsApp, além de orientar os internautas a manter uma relação saudável e menos expostas aos riscos do ambiente online. As aulas serão semanais e todas as terças-feiras, das 16h às 17h, no laboratório de informática da Unopar, em Cascavel.

De acordo com o coordenador e professor do curso de Ciência da Computação, Érico de Araujo, muitos desejam utilizar as novas tecnologias, porém não encontram uma pessoa com disponibilidade e didática para ensinar o passo a passo. “Vamos também dar alertas e orientações de segurança. Queremos falar sobre os golpes virtuais e sobre etiqueta na rede, para evitar postagens que geram intolerância, preconceito ou que propaguem notícias falsas [fake news]”, esclarece Araujo.

As aulas serão conduzidas pelo professor e por alunos voluntários de Ciência da Computação. Eventualmente, haverá a participação de estudantes de outros cursos para conduzir práticas complementares, como orientações de ginástica laboral e postural.

Inscrições

As inscrições gratuitas estão abertas para maiores de 45 anos e podem ser realizadas pelo telefone (45) 3322-9011. É indicado que o aluno leve o seu próprio smartphone, mas não é obrigatório.

Confira o cronograma das atividades:

DATA CONTEÚDO

13/ago, 16h às 17h Como criar uma conta – utilização – cuidados – Facebook

20/ago, 16h às 17h Utilização – configuração – cuidados – WhatsApp

27/ago, 16h às 17h Cuidados com golpes – fake news – segurança nas redes sociais

Serviço:

Projeto de Inclusão Digital Unopar Cascavel

Público-alvo: pessoas acima de 45 anos

Data: terças-feiras, de 30 de julho a 27 de agosto

Horário: 16h às 17h

Local: Laboratório de informática (Av. Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago)

Mais informações: (45) 3322-9011