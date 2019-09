Projeto de GR de Toledo expõe crise na Câmara

Destaque nas competições que participa, a GR (Ginástica Rítmica) de Toledo passa por dificuldades. Durante sessão na Câmara de Toledo ontem (16), a Associação Toledana de GR expôs o risco de encerramento do projeto existente há mais de 20 anos. A técnica Anita Klemann chegou a chorar. Ela disse que as meninas não têm recursos para ir ao Sul-Americano de GR, em Lima, e foi às lágrimas ao falar da situação que ameaça a existência do projeto: “Desculpem, eu estou muito triste com isso”. Segundo ela, os professores poderão ser dispensados: “Ou vestimos a camisa da GR ou o projeto morre”.

Sem patrocínio

A falta de recursos teve início com a saída de empresa que dava o suporte principal (Sadia) e a atual situação pode fazer com que Sesi/Fiep deixem o projeto, o que inviabilizaria a participação de 300 meninas no projeto de GR. Hoje a GR de Toledo envolve 500 meninas de 5 a 23 anos de idade.

Repasse

Após a manifestação dos representantes da GR, o presidente da Câmara, Antônio Zóio, disse que fez contato com vereadores e a Mesa fará um estudo com a assessoria para um repasse de R$ 100 mil à GR por meio da devolução de recursos ao Poder Executivo.