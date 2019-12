Projeto Alimente-se de Graça oferecerá ceia de Natal para moradores de rua

Todas as sextas-feiras voluntários do projeto Alimente-se de Graça oferecem jantares aos moradores de rua de Cascavel (PR), na Praça da Bíblia e, na próxima sexta-feira (20), os voluntários farão uma ceia de Natal. “A gente está se organizando entre nós e cada um vai trazer um prato. Um vai trazer salada, frutas, fricassê… Temos um certo valor em caixa para comprar aquilo que é mais caro, como um chester”, explica o voluntário Deivid Augusto.

Como de costume, a ceia será servida às 20h e os voluntários estimam que cerca de 50 pessoas, entre voluntários e moradores de rua, estarão presentes no dia. “A gente conta bastante com essa ajuda voluntária, não só do pessoal que é envolvido com o projeto e que está aqui na sexta-feira oferecendo a janta, mas sim, com parceiros de fora, pessoas que tem nos abençoado muito, com doação de alimento, de valores, de roupas, de calçados, de cobertores…”, explica a voluntária Jéssica Braga.

Quem quiser participar doando pode entrar em contato com os voluntários pela página no Facebook Alimente-se de Graça ou pelos telefones (45) 99950-8345, Jéssica, (45) 99853-3468, Deivid.

Recuperação

Além dos jantares, os voluntários do projeto Alimente-se de Graça também ajudam na recuperação de dependentes químicos. “Eles chegam aqui [na Praça da Bíblia] na sexta-feira e muitas vezes estão sob o uso de alguma substância e a gente conversa, aborda, faz uma triagem, uma avaliação, vê como eles estão…”.

O critério estabelecido pelos voluntários para receber ajuda é não utilizar dependentes químicos por alguns dias. “Assim a gente vê se eles realmente estão interessados”, explica Deivid Augusto.

Em Cascavel, os voluntários do projeto já conseguiram encaminhar oito pessoas para o processo de recuperação.