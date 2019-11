Programa Paraná mais Orgânico certifica a primeira propriedade de produção orgânica de Xambrê

Reportagem: Alex Miranda/ Tribuna Hoje News

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) em parceria com a Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da Universidade Estadual de Maringá (UEM), campus Umuarama, por meio do “Programa Paraná mais Orgânico” da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, certificou a primeira propriedade de produção orgânica do município de Xambrê.

A propriedade do casal de agricultores Devanir e Elza Favoreto já está há mais de quatro anos em sistema orgânico de produção, processo que vem sendo acompanhado por agrônomos e zootecnistas da UEM e que levou, pela qualidade do manejo adotado e pela consciência agroecológica dos agricultores, ao caminho natural da certificação.

As hortaliças e verduras produzidas na propriedade são comercializadas ali mesmo, no local, e na Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes (Faísca), aos sábados, a partir das 16h, em Umuarama.

Mas quem quiser conhecer de perto a produção da família e ainda comprar verduras e legumes frescos e orgânicos, pode ligar no (44) 9 9713 8880.

A Emater de Xambrê, UEM e Tecpar desenvolveram o plano de trabalho integrado passando pelo estudo de caso da propriedade, pela adequação da documentação, auxiliando na pré-auditoria e, finalmente agendando a auditoria de verificação da conformidade orgânica realizada pelo Tecpar.

O trabalho contou ainda com o apoio da Faísca, da Secretaria Municipal de Agricultura de Xambrê e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Na entrega do certificado de conformidade orgânica estavam presentes produtores rurais, representantes do município de Xambrê, como o prefeito Waldemar dos Santos Ribeiro Filho, secretários, vereadores e técnicos. (colaboração Portal da Cidade Umuarama)