Programa Oeste em Desenvolvimento terá agenda intensa no Show Rural Coopavel 2020

O Programa Oeste em Desenvolvimento (POD) participará da 32ª edição do Show Rural Coopavel 2020, de 3 a 7 de fevereiro, em Cascavel (PR). Serão reuniões, encontros e plenárias em que serão tratadas pautas estratégicas para a região, com gestores públicos, empresários, lideranças políticas e da sociedade civil organizada.

Entre os destaques da agenda está a apresentação que será realizada pelo presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, sobre o Programa Paraná Trifásico e os investimentos na rede elétrica em 2020. O encontro terá a presença do governador Ratinho Junior.

A programação do POD inclui, ainda, reunião com o diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Luis Cláudio de França. A pauta abordará a demanda da região para ser chancelada como Polo Regional de Inovação no Agronegócio.

Programação do POD

Na segunda-feira (3), membros do POD e parceiros participam de reunião de alinhamento das lideranças regionais sobre as pautas a serem tratadas com as autoridades estaduais e federais durante o Show Rural 2020.

A agenda segue com a palestra do Secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e com as reuniões do Comitê Estadual de Sanidade de Suínos (Coesui) e do Conselho Regional de Sanidade Agropecuária do Oeste do Paraná.

Na terça-feira (4), ocorre reunião com o diretor de Inovação do MAPA, Luis Cláudio de França, sobre a demanda da região para para obter a chancela como Polo Regional de Inovação no Agronegócio.

Neste mesmo dia, acontece apresentação do presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, sobre o Programa Paraná Trifásico e os investimentos na Rede Elétrica em 2020, com a presença do governador Ratinho Junior.

Na quarta-feira, 5, serão realizadas agendas setoriais com o diretor de Inovação do MAPA. Já na quinta-feira, 6, está agendada a Reunião Ordinária do Sistema Regional de Inovação (SRI) e apresentação do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, sobre as reformas trabalhista e previdenciária.