Programa Agricultura Urbana recebe equipamentos nesta quarta-feira

O Programa Agricultura Urbana do Bairro Cascavel Velho recebe nesta quarta-feira (27), às 14h, cinco kits de equipamentos. Os equipamentos foram adquiridos através de parceria com a Itaipu Binacional e serão repassados para o Iadas (Instituto de Apoio de Desenvolvimento Ambiental e Saúde), a Coopcraf (Cooperativa de Produção e Comercialização da Reforma Agrária e Agricultura Familiar) e o Instituto Colmeia de Cidadania, entidades aprovadas em chamamento público. Cada kit custou R$ 36.900,00 e conta com um microtrator, encanteirador, sulcador, roçadeira, enxada rotativa e carreta de transporte.

De acordo com o gestor do Território Cidadão, enquanto durar o chamamento público, as entidades ficarão responsáveis pela manutenção dos equipamentos, sempre com fiscalização do programa. De acordo com o chamamento público, cada entidade ficou com uma determinada área de trabalho, onde poderão usar os maquinários nas hortas do programa.

A entrega técnica será feita ao lado da Escola Municipal Irene Rickli, na Rua Munique, no espaço onde será implantada uma horta de responsabilidade de uma entidades parceiras do projeto.