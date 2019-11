Profissionais do Consamu realizam partos no interior das ambulâncias

O primeiro parto foi realizado na madrugada desta sexta-feira (08). Uma equipe de profissionais do Samu de Cascavel foi até o município de Cafelândia para prestar o atendimento a gestante de 39 semanas, que estava no Pronto Atendimento do município. Durante o deslocamento até um hospital de Cascavel, ela entrou em trabalho de parto, e o bebê, sexo masculino, nasceu no interior da ambulância.

No início da manhã outra equipe do Samu de Cascavel realizou o segundo parto. Os profissionais foram até a residência da gestante de 40 semanas de gestação, e durante o trajeto ao HUOP (Hospital Universitário), ela deu à luz a uma menina.