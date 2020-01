Profissionais da Saúde de Cascavel terão capacitação para atender casos suspeitos de coronavírus

Diante da emergência em saúde pública internacional, declarada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), por conta do coronavírus, a Secretaria de Saúde de Cascavel está em alerta e preparada para atender a qualquer caso suspeito. O município não teve nenhum registro do vírus até o momento.

No entanto, precaução é imprescindível nessas situações. Por essa razão, os profissionais que atuam na área da Saúde passarão por capacitações ao logo da próxima semana. Na terça-feira (4), o treinamento será realizado a partir das 14h, na própria sede da Secretaria, com os servidores que atuam nas Upas, no Siate e no Consamu. Já na sexta-feira (7), a capacitação será voltada aos profissionais que atendem nas demais unidades de saúde do Município, a partir das 14h, no auditório da Prefeitura.

Conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, o encontro será justamente para alinhar os atendimentos em toda a rede municipal de saúde. “Vamos falar o que sabemos até o momento sobre o coronavírus: os meios de transmissão, os cuidados gerais, a prevenção, os sintomas e como proceder quando se receber um caso suspeito. Além disso, todos os serviços já receberam uma nota informativa”, conta.

A Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, já definiu as unidades de referência que estão aptas a prestar os atendimentos aos casos suspeitos: O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) e o Hospital São Lucas.

A melhor maneira de prevenção é evitar ser exposto ao vírus por meio das seguintes medidas:

Manter ambientes bem ventilados;

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;

• Ficar em casa quando estiver doente;

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, preferencialmente com um lenço de papel e jogar no lixo;

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência;

• Evitar contato próximo com animais selvagens e animais em fazendas ou criações;

• Procurar assistência médica, se apresentar febre e sintomas respiratórios e ter viajado para área de transmissão ou ter tido contato com caso suspeito ou confirmado, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas.

SINTOMAS

O novo coronavírus pode causar doenças respiratórias como um resfriado comum até quadros mais graves de pneumonia. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade respiratória. Em alguns pacientes a febre pode não estar presente, como por exemplo, idosos e pessoas imunodeprimidas.

Em caso de qualquer sintoma, é imprescindível notificar a equipe de Saúde. O coronavírus pode ser transmitido, principalmente pelas gotículas respiratórias por meio da tosse, espirros e contato com superfícies e objetos contaminados com o vírus, como ocorre com outros vírus respiratórios. O período de transmissão é, em média, sete dias após o início dos sintomas. Entretanto, novos estudos sugerem que a transmissão pode acontecer mesmo antes do aparecimento dos sintomas, mas ainda não se sabe quantos dias antes já ocorre essa transmissão. O período médio de incubação da infecção é de cinco dias, podendo chegar até 16 dias.