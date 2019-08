Professores, estudantes e colaboradores fazem a diferença no McDia Feliz

Alunos, professores e colaboradores do Centro Universitário de Cascavel – Univel participaram sábado (24) do McDia Feliz, conhecida como a maior campanha em benefício de crianças e adolescentes em tratamento do câncer, coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald.

A campanha acontece em todo o Brasil, sempre no mês de agosto, quando, em um dia, todo o valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac nos restaurantes McDonald’s é revertido para hospitais que tratam o câncer infantojuvenil.

Em Cascavel, o Hospital do Câncer Uopeccan é a instituição beneficiada. “São mais de 20 edições do McDia Feliz e, neste ano, buscamos arrecadar em torno de R$ 400 mil, que serão destinados a projetos de diagnóstico precoce, tratamento e cura do câncer infantojuvenil. Agradecemos a todos que colaboraram”, diz Ciro Kreuz, vice-presidente da Uopeccan.

Univel no McDia Feliz

Os cursos de Fotografia, Publicidade e Propaganda, Biomedicina, Nutrição, Pedagogia e Ciências Contábeis participaram com atividades durante o dia. “Os alunos precisam vivenciar além da questão teórica, mas também a parte prática do curso com a comunidade externa. Ações como essa contribuem socialmente para que o acadêmico possa experenciar o relacionamento com o próximo. O curso de Pedagogia veio para desenvolver oficinas de pintura de rosto, massinha de modelar e desenho com os pacientes da Uopeccan, onde é estimulada a coordenação motora das crianças”, explica a coordenadora de Pedagogia e Artes, professora Gislaine Buraki.

Os alunos do curso de Biomedicina realizaram exames de saúde com a orientação de professores, Ciências Contábeis levou a proposta de um jogo, os cursos de Comunicação realizaram a cobertura do evento e os alunos do curso de Nutrição ajudaram na cozinha. “Hoje nós participamos dentro da cozinha, ajudando no preparo dos lanches. Cada um de nós ficou responsável por uma função e foi uma experiência bem diferente do que nós fazemos em sala de aula”, conta a aluna de Nutrição Mariellen Luiza Moura.

Para a professora Tatiana Marceda Bach, é uma satisfação participar de campanhas que buscam fazer a diferença na vida das pessoas: “A Univel sempre apoia trabalhos sociais. Pensamos sempre em como os professores, os alunos e os colaboradores podem contribuir. Para nós, é uma satisfação”.