Produtores de orgânicos usam tecnologia para atender consumidores

Agricultores familiares paranaenses se organizam para comercializar seus produtos de forma diferente e atender o mercado neste período de restrição de mobilidade por causa da pandemia do novo coronavírus.

Agora, esses produtores contam com um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz (WhatsApp), como alternativa de atendimento ao mercado de orgânicos. A ideia surgiu com a finalidade de facilitar a comercialização da produção de frutas, verduras e hortaliças no período de fechamento do comércio, em diferentes regiões do território paranaense.

O atendimento é realizado por técnicos que atuam nos núcleos de Certificação Orgânica das universidades estaduais nas cidades de Bandeirantes, Guarapuava, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Paranaguá, Pinhais e Ponta Grossa.

MAPEAMENTO – Em apoio aos agricultores, comerciantes e consumidores de produtos orgânicos certificados, o programa Paraná Mais Orgânico disponibilizou um mapa geográfico onde é possível localizar grupos de consumo responsável e cestas solidárias no Estado. O intuito é fortalecer o desenvolvimento agrário regional sustentável e o escoamento de produtos orgânicos de forma direta ao consumidor, estabelecendo uma relação de proximidade entre quem produz e quem consome, além de estimular o comércio justo.

ATENDIMENTO – Os números para atendimento nos núcleos de Certificação Orgânica, via aplicativo de mensagens, estão disponíveis na página do programa Paraná Mais Orgânico, no site da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, clique aqui