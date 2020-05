Procon, Câmara, OAB e MP se unem contra Sanepar

A guerra declarada de vereadores contra a Sanepar ganhou aliados esta semana. Em reunião ontem com a coordenadora do Procon de Cascavel, Danielle Magnabosco, ela sugeriu à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara incluir a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em um trabalho conjunto para questionar e exigir uma solução da Sanepar para as frequentes denúncias de abuso na cobrança das contas de água.

Ela esteve na Câmara convidada pelos vereadores Celso Dal Molin (PL), Rafael Brugnerotto (PL) e Parra (MDB), membros da comissão. Participaram da reunião também os vereadores Carlinhos Oliveira e Policial Madril, ambos do PSC.

Segundo Danielle, haverá “mais efetividade” se o Legislativo, o Ministério Público, o Procon e a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB atuarem unidos: “Eu tenho contato com vários Procons no Estado do Paraná e em muitas cidades a situação é igual: mesmas reclamações de consumidores e as mesmas respostas da empresa. O Procon, sozinho, tem limites na sua atuação, mas, se pudermos alinhar todos esses órgãos, devemos ter mais resultados”.

Ela disse ainda que não basta resolver casos pontuais de alguns consumidores: é preciso obrigar que a Sanepar corrija sua prática em relação a todos os usuários.

O presidente da comissão, vereador Celso Dal Molin, aceitou a sugestão e ainda pediu que Danielle tome a frente e organize uma reunião entre as entidades o quanto antes. Contudo, ele pediu o empenho do Procon em casos específicos, urgentes e de pessoas que muitas vezes não têm condições de lutar sozinhas pelos seus direitos.

“Estamos diante de uma empresa cujo presidente, em vez de vir ver o que está acontecendo, foi à imprensa para nos ameaçar. Imagine o quanto o cidadão mais simples não se sente humilhado pela forma como é tratado pela Sanepar. Então nos tornamos a voz desse povo, pois essa é a nossa função como vereador. E estamos agora trazendo essa situação ao Ministério Público e ao Procon, com o apoio de todos os vereadores desta Casa”, disse Dal Molin.

As queixas

Já há alguns meses a Câmara tem investigado e denunciado diversas práticas consideradas lesivas da Sanepar. A mais recente trata de aumentos de até 500% nas contas de água nos dois últimos meses, o que a companhia justifica que aconteceu por ter feito uma média do consumo em um período que não houve leitura, e garante que tem corrigido falhas pontuais.