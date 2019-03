Processos Gerenciais reconhecido com nota máxima pelo MEC

Da esquerda para a direita: o diretor de Desenvolvimento da Univel, Nilton Ferreira, a coordenadora do curso de Psicologia, Caroline Buosi Velasco, a pró-reitora Acadêmica, Viviane Silva, o coordenador do curso de Processos Gerenciais, Lucio Scheuer, e o coordenador do NEAD, Tiago Buosi

Da esquerda para a direita: o diretor de Desenvolvimento da Univel, Nilton Ferreira, a coordenadora do curso de Psicologia, Caroline Buosi Velasco, a pró-reitora Acadêmica, Viviane Silva, o coordenador do curso de Processos Gerenciais, Lucio Scheuer, e o coordenador do NEAD, Tiago Buosi — Crédito: Divulgação

Qualidade de ensino é considerada uma prioridade para o Centro Universitário de Cascavel – Univel, que busca oferecer sempre a melhor formação para os acadêmicos. Comprovando esse envolvimento da Instituição, o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais EAD (Educação a Distância) foi reconhecido com a nota máxima do MEC (Ministério da Educação). “A Univel sempre buscou conceito e qualidade e receber a nota 5 é motivo de muito orgulho e alegria. É uma forma de reconhecimento do trabalho da nossa equipe docente, discente e corpo administrativo”, avalia o coordenador do NEAD (Núcleo de Educação a Distância), Tiago Buosi.

O reconhecimento da instituição é uma das formas do MEC controlar a qualidade de ensino ofertada no Brasil, e, assim, estudar em um curso com nota máxima pode abrir portas no mercado de trabalho.

O coordenador do curso de Processos Gerenciais, Lúcio Scheuer, vê essa conquista como um trabalho constante da Univel, que sempre busca o conceito máximo. “É uma característica da instituição buscar essa qualidade, porque nós acreditamos na educação e que o mercado está reconhecendo os alunos que saem da Univel. Temos um esforço com a estrutura, a equipe pedagógica e o NEAD, e a somatória do trabalho de todos nos trouxe o conceito máximo”, explica o professor Lúcio. “O curso é muito bom, a instituição tem um peso, um nome, uma marca e o conceito máximo. É uma honra estudar na Univel”, declara o aluno de Processos Gerenciais Luzicar Medeiros.

Nas três grandes dimensões avaliadas pelo MEC, o curso conquistou ótimas notas, além da tutoria, que foi parabenizada pelo excelente trabalho. “É muito gratificante receber essa avaliação, porque nós conhecemos a qualidade e o esmero que a Univel tem, mas quando vem uma equipe de fora avaliar esse trabalho e também reconhece todo esse esforço com a qualidade, a preocupação e o empenho para que a educação aconteça, isso não tem preço”, conta o professor Osvaldo Mesquita Junior. “Esse tipo de trabalho não tem como ser feito de última hora. Vamos desenvolvendo ao longo do tempo, esse é o nosso jeito. Nós não trabalhamos apenas para receber a comissão do MEC, mas sim para satisfazer os nossos alunos e essa nota é só uma consequência do trabalho incessante que nós desenvolvemos. Estamos todos de parabéns”, comemora o professor Lúcio.