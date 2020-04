Principais ligas da Europa começam a ser planejadas pela Uefa

O futebol parou em todas as principais ligas da Europa e nenhuma ainda retornou. Contudo, a Uefa (entidade máxima do futebol europeu) quer começar a planejar as competições de clubes da próxima temporada.

Em uma carta enviada às 55 federações da Uefa, o presidente da entidade, o esloveno Aleksander Ceferin, afirmou que qualquer liga que cancelasse sua temporada precisaria definir, até o dia 25 maio, as equipes classificadas para a próxima edição das competições de clubes continentais.

O esporte foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), com a disputa da Eurocopa de 2020 adiada para o próximo ano, e as ligas nacionais e as competições continentais de clubes permanecendo em compasso de espera.

A Uefa deixou claro que deseja que suas federações-membro completem suas temporadas domésticas no lugar de abandoná-las. Também espera terminar a disputa da Liga dos Campeões e da Liga da Europa.

Enquanto os organizadores de competições como o Campeonato Alemão, o Campeonato Italiano e o Campeonato Inglês afirmam querer completar a temporada, a Federação Holandesa decidiu interromper sua temporada na última sexta e anunciou que não haveria campeão, rebaixamentos ou promoções (decisão muito criticada por alguns que participam do torneio).