Primavera traz florescimento e entusiasmo para a vida

Estamos próximos do início da Primavera, esse momento que traz florescimento para nossas vidas. A estação fala sobre a promessa do novo, sobre entusiasmo, novidade e leveza. Como nosso corpo e a natureza andam em ciclos sincrônicos, sendo ambos parte do mesmo organismo vivo, sentimos esses movimentos alinhados. Quem vive mais próximo de áreas verdes consegue perceber com mais facilidade esse momento.

No outono, por exemplo, o movimento é de deixar ir, diz sobre um momento psico-emocional de liberação, desapegar de padrões, situações e coisas que já não servem mais. Essas folhas que caem em um movimento de se despir servirão como um adubo para o que está por vir.

No inverno vivemos a experiência de maior introspecção. A mente mais ativa começa um movimento sutil de reavaliação do que foi vivido até aqui para que as sementes possam ser plantadas na direção que se deseja. Aqui o arquétipo é da renovação e sabedoria. Enquanto a neve e o frio cobre a terra, abaixo de tudo já começa um caminhar rumo ao novo.

E quando chegamos à Primavera, o corpo sutil tem disponibilidade maior para trocas, para viver coisas novas, iniciar projetos, colocar sonhos em prática e conhecer novos conceitos. Enquanto as flores e plantas começam a se abrir e colorir o entorno com a chegada maior da incidência do sol, nós também recebemos esse presente que é a espontaneidade.

A Primavera é o momento propício para trabalhar autoconfiança, alegria e leveza de ser. Traz consigo a coragem de ser quem é e levar essa expressão única ao mundo. Para quem quer começar novos projetos, esse é um momento favorável, pois tende a crescer e prosperar com mais fluidez. Colorindo o mundo para a próxima estação que se refere à colheita dos resultados – sejam eles aprendizados de vida ou materiais.

Fonte: Personare