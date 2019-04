PRF registra queda no numero de mortes no primeiro trimestre de 2019 na região oeste

A Polícia Rodoviária Federal, registrou 6 mortes nos primeiros 3 meses do ano de 2019 nos mais de 800 quilômetros de rodovias federais da região oeste do Paraná, sob circunscrição da Delegacia de Cascavel. O número é 62,5% menor que 2018 e 82,4% menor que o mesmo período de 2017.

De janeiro a março deste ano, 224 pessoas saíram feridas em acidentes no trecho da Delegacia de Cascavel. As equipes da PRF atenderam 175 acidentes nesse período.

As colisões frontais foram responsáveis por 1/3 das mortes e tiveram como causa a velocidade incompatível.

Todas as mortes ocorreram em trecho de pista simples e seca, 1/3 no período noturno. Devido as várias ações de fiscalização, ações de educação e melhorias na sinalização, a Delegacia PRF de Cascavel vem diminuindo a quantidade de mortes em acidentes desde o ano de 2017.

Ações de fiscalização

As equipes da PRF abordaram 107 condutores dirigindo sob influência de álcool no primeiro trimestre. Outros 1307 condutores foram autuados realizando manobras de ultrapassagem de forma irregular. Os radares flagraram 7.777 veículos trafegando acima dos limites de velocidade.

Foram 132 condutores autuados por transportar criança sem a cadeirinha, ou em situações de risco a segurança.

A delegacia de Cascavel é responsável por pouco mais de 800 quilômetros de rodovias.

Resumo de acidentes e fiscalizações (1º trimestre)

– 6 mortes;

– 224 feridos;

– 175 acidentes;

– 132 crianças sem a cadeirinha;

– 107 casos de embriaguez ao volante;

– 1307 ultrapassagens proibidas;

– 7.777 flagrantes de excesso de velocidade;

– 425 veículos recolhidos por diversas irregularidades.