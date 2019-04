PRF apreende maconha escondida em veículo argentino

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 41 Kg de substância análoga a maconha na manhã desta sexta-feira (12) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga foi encontrada escondido no painel, portas e laterais traseiras do veículo GM/ASTRA GLS com placas argentinas. O motorista, um paraguaio de 36 anos, foi preso em flagrante. O veículo foi abordado por volta de 8 horas na BR-277, no km 713.

Ao entrevistar o motorista, a equipe da PRF percebeu o seu nervosismo e decidiu fazer uma fiscalização minuciosa no veículo na unidade operacional mais próxima.

Os agentes da PRF descobriram então diversos compartimentos especialmente preparados para ocultar 147 tabletes de maconha.

Aos policiais rodoviários federais, o homem preso disse que levaria para o terminal rodoviário de Cascavel (PR).

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.