Previsões do Tarot para janeiro de 2020: arcano O Louco

O Louco, a carta que traz energia para as previsões do Tarot para janeiro de 2020, representa uma transição, um momento intermediário que acontece depois do fim e antes do começo, quando o que existia antes não faz mais sentido e o novo ainda não é reconhecido.

Esse estado de deslocamento e movimentação sem direção pode fazer com que nos sintamos meio perdidos, mas quando nos damos conta, percebemos que estamos livres, leves e soltos. Mesmo sem saber para onde ir, continuamos a seguir, vivendo a nossa liberdade.

O primeiro mês do ano traz consigo a força e a coragem do arcano sem número de se jogar e se permitir sem julgamentos. É um símbolo bastante significativo para um começo de ano social, indicando que o fluxo da vida favorece quem sabiamente se arrisca, se lança e quem consegue se desprender dos excessos, abandonando o que não serve, deixando de carregar cargas desnecessárias.

O ritmo do momento não ajuda muito à manutenção da ordem, exigindo mais de nós para que não percamos o controle das situações. Imprevistos podem acontecer com certa frequência e se aborrecer não ajudará. Aceite, relaxe e espere que, em breve, tudo voltará para o seu lugar.

Se você tem rotina rígida ou assumiu grandes responsabilidades, janeiro pode ser um período bem desafiador. Quando você perceber que está tudo ficando muito pesado ou difícil de conduzir, pare, respire, relaxe e espere.

No amor, quem se encontra numa relação pode ter alguns problemas por falta de compromisso ou atitudes inesperadas do parceiro. Como aquele que quebra as regras, o Louco indica que cobrança demais e controle excessivo serão um veneno para qualquer relação. É hora de afrouxar um pouco.

No geral, janeiro é tempo de se jogar na vida e permitir-se. Lazer é um dos aspectos luminosos da carta O Louco. Divertir-se pode ser algo especial em janeiro. Se você puder experimentar esportes radicais, trilhas, lugares diferentes e ir para festas, poderá viver experiências fantásticas.

No mês pós-natal, é preciso estar atento aos limites do seu orçamento. No trabalho, tente fazer o que der. Evite se preocupar demasiado, pois nessa época representada por um dos símbolos do caos e da desordem, não adianta remar contra a maré. O que não tem remédio, remediado está.

Quando a confusão passar, você poderá colocar as coisas em ordem. Não perca tempo enxugando gelo. Liberdade caminha com responsabilidade. Se souber aplicar essa fórmula, terá um mês espetacular e cheio de novidades.

