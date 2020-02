Previsões do Tarot para fevereiro de 2020: arcano A Torre

As previsões do Tarot para Fevereiro falam em perda libertadora. Isso porque este animado mês é representado pelo desafiador arcano 16, A Torre, que sugere grandes e súbitas reviravoltas e imprevistos em todas as áreas da vida. A Torre atingida por um raio simboliza um abalo provocado por um fator externo que compromete uma estrutura estabelecida, levando-a ao colapso.

Tão indesejável como necessária, a perda faz parte da vida, nos levando a nos reinventar, reorganizar e reestruturar de forma completamente nova, sem qualquer referência ao que ficou para trás.

Então, o ideal é não resistir, por mais que nos custe deixar cair o que tiver de cair. Isso porque depois da tempestade vem a bonança, e certamente vamos compreender melhor esse processo quando tiver terminado. Como diz Lulu Santos, “nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará.”

Não é um período tão favorável para iniciarmos projetos e darmos início coisas novas. Este mês é ideal para observarmos melhor o panorama geral e o rumo dos acontecimentos, esperando que haja mais estabilidade e clareza.

Caso não dê para esperar, não se preocupe, siga com força e fé, consciente de possíveis imprevistos iniciais e de mudanças inesperadas que darão rumos diferentes aos planejamentos anteriores. Agarre-os e aproveite-os!

Se temos a imagem de uma estrutura ruindo, é preciso atenção redobrada às finanças, pois esse é um momento frágil para essa área que pode nos levar facilmente ao negativo e acabarmos numa bola de neve de dívidas ou esgotando nossas economias por nada. Portanto, não ultrapasse seu orçamento e tente ter alguma reserva para eventuais imprevistos.

No amor há tendência para crises súbitas. Evite reagir imediatamente ao que te desagrada e aborrece. Pare, respire, acalme-se e espere um momento mais tranquilo para falar. Pequenas discussões podem tomar proporções maiores do que se espera e a situação pode fugir ao controle, gerando danos irreparáveis e separações sem o menor sentido. Paciência e flexibilidade são de ouro!

Há maior propensão a acidentes, portanto, tenha atenção nas tarefas mais simples para evitá-los. Excessos de qualquer natureza também têm sinal vermelho.

Apesar da tensão que se faz presente em fevereiro e dos cuidados que requer, é tempo de mudança, de abandonar o que não tem mais sentido, de desapegar, abrindo caminho para uma nova vida. Não resista, abra-se à mudança, deixando ir o que tiver de ir.

Fonte: Personare