Pressionados pelo comércio, prefeitos não aderem a lockdown

Matelândia – Poucos prefeitos da região vão atender à recomendação da Amop (Associação dos Municípios do oeste do Paraná) para o fechamento total das atividades comerciais e sociais no próximo fim de semana, o chamado lockdown.

A reportagem do Jornal O Paraná fez um levantamento nessa quinta-feira (25) com todas as prefeituras. Dos 50 municípios da mesorregião oeste, apenas seis decretaram o lockdown sábado (27) e domingo (28). “Estou conversando com os prefeitos, mas muitos não querem seguir a recomendação do lockdown, pois estão sofrendo uma pressão muito grande do comércio. Mas, levando em considerando a superlotação dos leitos de enfermaria e UTI na região, o comércio deveria fechar. Como a doença está se alastrando muito rapidamente, daqui a alguns dias podemos sofrer um fechamento total do comércio por mais tempo e aí o prejuízo será muito maior, não só para a economia local, mas também para o sistema de saúde”, argumenta o presidente da Amop e prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin.

Na maioria dos municípios, o comércio vai funcionar normalmente no fim de semana, alguns com restrição no horário. Céu Azul e Santa Helena ainda não tinham definido. Apenas Anahy, Capitão Leônidas Marques, Diamante D’Oeste, Itaipulândia, Matelândia e Medianeira ficarão de portas fechadas no fim de semana.

Em Capitão, a prefeitura adotou uma estratégia inteligente: durante a semana, estendeu o horário de funcionamento do comércio, das 7h às 21h, para não provocar atropelos nem aglomerações que poderiam ser causadas devido ao fechamento sábado e domingo.

Funcionamento do comércio da região oeste para sábado (27) e domingo (28):